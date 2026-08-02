На Дону объем оборот оптовой торговли вырос на 6,2%

Оборот оптовой торговли организаций Ростовской области в январе-июне 2026 года превысил 1,6 трлн руб. Это на 6,2% больше, чем в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Оптовые организации нарастили объемы продаж растительных масел, зерновых культур, табачных изделий, фармацевтической продукции, бытовой техники, а также строительных материалов и сантехнического оборудования.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», оборот розничной торговли превысил 1,5 трлн руб. В сопоставимых ценах показатель оказался на 5,7% выше, чем за аналогичный период 2025 года.

Мария Иванова