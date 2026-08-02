В Ярославской области проверят пассажирские автобусы

С 3 по 9 августа в Ярославской области пройдут комплексные проверки пассажирских перевозок для повышения их безопасности и качества. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В ходе кампании сотрудники ГИБДД будут проводить рейды на маршрутах, проверяя документы водителей, техническое состояние автобусов и соблюдение расписания. Особое внимание уделят контролю режима труда и отдыха сотрудников через путевые листы и данные тахографов, а также соответствию деятельности перевозчиков лицензионным требованиям.

При выявлении неисправностей или нарушений, влияющих на безопасность, транспортное средство временно отстраняют от работы до устранения проблем или замены машины. В Госавтоинспекции предупредили, что проверки могут вызвать задержки автобусов и увеличение интервалов движения.

«Чтобы минимизировать неудобства, пассажирам рекомендуется следить за оперативной информацией, планировать поездки с запасом времени, использовать альтернативные способы отслеживания транспорта»,— сообщили в ярославской Госавтоинспекции.

Антон Голицын