После гибели двоих детей при пожаре в Петербурге возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после пожара во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, в результате которого погибли двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета.

По данным ведомства, дело расследуется по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», пожар произошел утром 2 августа в квартире жилого дома на Будапештской улице. Жертвами возгорания стали двое детей.

В Следственном комитете отметили, что причины и все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования.

Матвей Николаев