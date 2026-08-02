Во Фрунзенском районе Петербурга при пожаре погибли двое детей
Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга утром 2 августа произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли двое детей. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.
Двое детей погибли при пожаре в квартире на Будапештской улице в Петербурге
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 08:26. Пожар произошел в трехкомнатной квартире, площадь горения составила 10 квадратных метров.
В результате происшествия погибли двое детей. Также пострадала женщина, ее госпитализировали.
Обстоятельства пожара устанавливаются.