В Геленджике обнаружили обломки БПЛА

В Геленджике обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. Фрагменты БПЛА упали рядом с одним из магазинов, в результате в здании было повреждено остекление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 июля Краснодарский край подвергся масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов, которую отражали средства ПВО. В результате падения обломков в нескольких муниципалитетах зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры и возгорания, оперативные службы продолжают работать на местах происшествий.

В Краснодаре обломки БПЛА повредили балкон и остекление квартиры в Прикубанском округе (без пострадавших), а также попали в логистический складской комплекс, где произошло возгорание и пострадали три человека. В Карасунском округе фрагменты попали в гаражный кооператив, вызвав пожар, который ликвидируют службы (пострадавших нет). В станице Динской повреждены два частных дома, жители не пострадали.

Особенно серьезные последствия зафиксированы в Армавире, где нефтебаза в Северной промышленной зоне подверглась атаке более 16 дронов. На объекте произошло возгорание на площади около 800 кв. м, для тушения привлечены более 40 сотрудников МЧС и девять единиц спецтехники, работы по локализации огня продолжаются. Власти региона напомнили жителям о запрете съемки работы ПВО, обломков и действий оперативных служб, а также призвали сообщать о находках фрагментов БПЛА по номеру 112.

Мария Удовик