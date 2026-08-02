В Сочи бензин АИ-95 доступен на 35 автозаправочных станциях

По состоянию на 09:00 2 августа в Сочи работают 50 автозаправочных станций. По данным городских служб, бензин АИ-100 доступен на 25 АЗС, АИ-95 — на 35, АИ-92 — на 37. Дизельное топливо имеется на 43 станциях, сжиженный газ — на 12.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

На двух автозаправочных станциях сети «Роснефть» горючее реализуют только по топливным картам. Кроме того, на части заправок продолжают действовать ограничения на объем отпуска топлива.

На АЗС «Роснефть» одному автомобилю отпускают не более 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива. Для станций, расположенных на федеральных трассах, лимиты увеличены до 50 литров бензина и 300 литров дизельного топлива. На автозаправочных станциях «Лукойл» максимальный объем отпуска составляет 40 литров бензина и 60 литров дизельного топлива на один автомобиль.

По информации городских служб, еще одна автозаправочная станция временно приостановила отпуск топлива. Кроме того, четыре АЗС закрыты на плановый ремонт.

Власти города рекомендовали автомобилистам не приобретать топливо впрок и не создавать искусственный спрос. По их данным, такие меры позволят избежать очередей на действующих автозаправочных станциях и сохранить доступность топлива для водителей. О дальнейших изменениях ситуации пообещали сообщать дополнительно.

Ранее в Сочи также действовали ограничения на отпуск топлива на ряде автозаправочных станций, а городские службы ежедневно публикуют информацию о количестве работающих АЗС, наличии различных видов топлива и действующих лимитах отпуска горючего.

Мария Удовик