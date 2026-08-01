ФК «Сочи» проиграл «Ленинградцу»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 4-го тура Первой лиги в Рощино, Ленинградской области, уступил местному «Ленинградцу». Встреча завершилась со счетом 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

Игра проходила на стадионе «Рощино-Арена», которая интересна тем, что во время чемпионата Мира 2018 года там базировалась сборная Хорватии. Одно из известных футбольных правил гласит: победный состав не меняют. «Барсы» вышли в том же составе, что и в успешном матче минувшего тура против тульского «Арсенала» (5:0).

Первый тайм выдался не лучшим для южан, несмотря на преимущество во владении мячом. Команды играли осторожно, с оглядкой на собственные ворота. Соперники вели борьбу на каждом участке поля, но до перерыва им так и не удалось довести до завершения свои атаки. После смены сторон хозяева смогли подобрать ключ к воротам сочинцев, когда на 64-й минуте Артем Кулишев переиграл Александра Дегтева. Это был первый гол «Ленинградца» в нынешнем сезоне.

Затем градус игры повысился, а после стычки главный судья Артур Сагдиев удалил Михаила Игнатова из «Сочи» и Даниил Родина из «Ленинградца». На 80-й минуте после неразберихи в штрафной «черноморцев» Игорь Калинин срезал мяч в свои ворота. В одной из ответных атак Игорь Калинин забил уже в чужие ворота и сократил отставание. Однако, чтобы спасти матч, «барсам» уже не хватило времени. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 1:2.

В следующем туре Первой лиги подопечные Игоря Осинькина сыграют 7-го августа в Москве против «Торпедо». Будущий соперник занимает четвертое место в турнирной таблице.

Евгений Леонтьев