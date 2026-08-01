В Ярославле прошли соревнования по сибайку — заплыву на подводном велосипеде. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МФССО «Сибайк» Фото: Пресс-служба МФССО «Сибайк»

28 спортсменов из Ярославля, Рыбинска, Переславля и Москвы преодолели дистанцию в 2500 м. Традиционно соревнования проходили на Волге, которую спортсмены пересекали при помощи сибайка. На этот раз мероприятие было перенесено в акваторию Прусовского озера. Как сообщил президент федерации «Сибайк» Александр Кучменко, в заплыве участвовали только спортсмены-любители.

«Многие ребята приходят из других видов спорта. И, попробовав сибайк, начинают всерьез интересоваться и такими видами спорта, как триатлон»,— добавил он.

В следующем году организаторы планируют провести спортивный фестиваль на Плещеевом озере на дистанциях 1500, 3000, 7000 и 9000 м.