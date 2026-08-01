В Рыбинск прибыла первая «Ласточка» из Москвы

В Рыбинск 1 августа прибыл первый скоростной поезд «Ласточка» из Москвы, который позволит жителям города сократить время поездки до столицы. Об этом сообщили в СЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Первый рейс приурочили ко Дню города. Поезд № 726/725 будет курсировать по выходным и праздникам с остановкой в Ярославле. Поезд отправляется из Москвы в 06:20, прибытие в Рыбинск — 10:19. Обратный рейс отправляется из города в 19:10 и прибывает в столицу в 23:04.

Поезд укомплектован вагонами класса «Премиум» с тремя уровнями обслуживания. Билеты доступны на официальном сайте РЖД, в мобильном приложении и кассах; стоимость проезда начинается от 1999 рублей.

Ранее прямой поезд между Рыбинском и Москвой ходил через Углич, время в пути составляло более 12 часов.

Антон Голицын