Росгвардецйцы в Сочи и Сириусе пресекли дебоши в гостиницах
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли нарушения общественного порядка в гостиницах Сочи и федеральной территории «Сириус». Об этом сообщила пресс-служба краевого главка Росгвардии.
Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ
Один из случаев произошел в Лазаревском районе Сочи. Экипаж Росгвардии прибыл в гостиницу после срабатывания тревожной кнопки. По предварительным данным, 36-летний житель Республики Татарстан, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушал правила проживания: вел себя шумно, кричал и использовал нецензурную лексику, несмотря на замечания сотрудников отеля.
Еще один инцидент был зафиксирован в гостинице на улице Фигурной в Сириусе. По данным ведомства, 42-летний житель Самары в состоянии опьянения нарушал порядок — пытался попасть в чужие номера, приставал к отдыхающим и хватал их за руки.
Обоих мужчин сотрудники Росгвардии передали полиции для дальнейшего разбирательства.