Росгвардецйцы в Сочи и Сириусе пресекли дебоши в гостиницах

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли нарушения общественного порядка в гостиницах Сочи и федеральной территории «Сириус». Об этом сообщила пресс-служба краевого главка Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Один из случаев произошел в Лазаревском районе Сочи. Экипаж Росгвардии прибыл в гостиницу после срабатывания тревожной кнопки. По предварительным данным, 36-летний житель Республики Татарстан, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушал правила проживания: вел себя шумно, кричал и использовал нецензурную лексику, несмотря на замечания сотрудников отеля.

Еще один инцидент был зафиксирован в гостинице на улице Фигурной в Сириусе. По данным ведомства, 42-летний житель Самары в состоянии опьянения нарушал порядок — пытался попасть в чужие номера, приставал к отдыхающим и хватал их за руки.

Обоих мужчин сотрудники Росгвардии передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Вячеслав Рыжков