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В Ярославле на речном судне произошел пожар

На улице Третья Островная в Ярославле загорелся неэксплуатируемый буксир-толкач, предварительной причиной возгорания стали газосварочные работы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Для тушения огня привлекли 21 сотрудника и пять единиц техники МЧС России, включая пожарный катер. Пострадавших в результате инцидента нет. В ходе пожара обгорела обшивка каюты на площади около 10 кв. м, а стены закоптились на участке площадью 50 кв. м.

Дознаватели МЧС России установили, что возгорание возникло в процессе проведения газосварочных работ. По факту инцидента проводится проверка.

Антон Голицын

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