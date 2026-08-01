В Ярославле на речном судне произошел пожар

На улице Третья Островная в Ярославле загорелся неэксплуатируемый буксир-толкач, предварительной причиной возгорания стали газосварочные работы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Для тушения огня привлекли 21 сотрудника и пять единиц техники МЧС России, включая пожарный катер. Пострадавших в результате инцидента нет. В ходе пожара обгорела обшивка каюты на площади около 10 кв. м, а стены закоптились на участке площадью 50 кв. м.

Дознаватели МЧС России установили, что возгорание возникло в процессе проведения газосварочных работ. По факту инцидента проводится проверка.

Антон Голицын