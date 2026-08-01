У берегов Сочи произошло землетрясение

В акватории Черного моря у побережья Сочи вечером 30 июля произошло землетрясение магнитудой 3,8. По данным Единой геофизической службы РАН, сейсмическое событие было зарегистрировано в 19:47 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://65.mchs.gov.ru Фото: https://65.mchs.gov.ru

Эпицентр землетрясения находился примерно в 25 км к югу от Сочи, очаг залегал на глубине 8 км. По предварительным данным, жители и гости курорта подземные толчки не ощутили.

Ранее, 3 и 6 марта, в Черном море на расстоянии 20–30 км от Сочи была зафиксирована серия из трех землетрясений магнитудой 4,4–4,5. Тогда разрушений не произошло, однако подземные толчки ощущались в городе.

Вячеслав Рыжков