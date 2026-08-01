Юрий Слюсарь: Над Ростовской областью сбили около 20 дронов

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале объявил об отражении очередного удара беспилотников в ночь на 1 августа. Более двадцати дронов были нейтрализованы над Таганрогом, а также над Неклиновским, Мясниковским, Верхнедонским и Матвеево-Курганским районами, утверждает Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Данных о жертвах и разрушениях на земле на момент публикации не поступало. Глава региона уточнил, что сбор информации продолжается. Вместе с тем Юрий Слюсарь обратил внимание жителей на сохраняющуюся угрозу со стороны беспилотных аппаратов.

Масштаб ночного противостояния не ограничился одним регионом. По сведениям Министерства обороны РФ, в период с 20:00 31 июля до 07:00 1 августа (мск) дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 274 украинских беспилотника. География поражения охватила восемнадцать субъектов федерации: Ростовскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Рязанскую, Саратовскую, Смоленскую, Тамбовскую и Тульскую области, Московский регион, Республику Крым, Краснодарский край, а также акватории Азовского и Черного морей.

Нынешний налет стал уже вторым за двое суток. Предыдущей ночью, с 30 на 31 июля, средства ПВО перехватили 150 беспилотников над Ростовской областью. Тогда удары фиксировались над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Гуково и семью районами области. Та атака повлекла за собой человеческие жертвы и материальный ущерб: в Гуково травму получила женщина, которой своевременно оказали медицинскую помощь. В Батайске осколки сбитых аппаратов повредили частные дома, автотранспорт и здание торгового объекта. В Ростове-на-Дону обломки спровоцировали возгорание лесополосы, которое удалось оперативно потушить. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Азовском районе, где фрагменты беспилотника попали в жилой дом: пострадавшим оказался ребенок, впоследствии госпитализированный медиками.

Станислав Маслаков