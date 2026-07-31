В минобороны РФ отчитались о перехвате 594 дронов над Доном, Кубанью и другими регионами

Минобороны России отчиталось об отражении масштабных налетов украинских беспилотных аппаратов самолетного типа, продолжавшихся на протяжении всего 31 июля. Суммарно за сутки дежурные расчёты ПВО нейтрализовали 594 БПЛА над российскими территориями и прилегающими морскими акваториями.

Наиболее напряженным оказался ночной период. До наступления 31 июля средства противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили 371 беспилотник, атаковавший Ростовскую область, Краснодарский край, Республику Дагестан, а также акватории Чёрного и Азовского морей. Только над Доном было перехвачено 150 машин: удары отражали над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Гуково и в семи районах области.

В дневные часы — с 8:00 до 20:00 — расчеты ПВО дополнительно сбили 223 аппарата, утверждают в ведомстве. Помимо Ростовской области и Краснодарского края, беспилотники фиксировались над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, а также над Республикой Крым.

Несмотря на действия сил ПВО, часть «обломков» нанесла ущерб на земле. В Гуково травму получила женщина, которой своевременно оказали медицинскую помощь. В Азовском районе фрагменты упавшего беспилотника попали в жилой дом: пострадавшим оказался ребёнок, которого доставили в больницу. В Батайске зафиксированы повреждения частных строений, припаркованных автомобилей и здания торгового объекта. В Ростове-на-Дону обломки спровоцировали возгорание в лесополосе, которое пожарные ликвидировали в короткие сроки.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Азовском районе в хуторе Рогожкино в результате падения обломков БПЛА на частный дом пострадал ребенок. Он доставлен в больницу, медики оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Батайске в результате падения обломков дрона пострадавших нет, серьезных повреждений на земле не зафиксировали. Сотрудники администрации проведут подомовой обход с целью оценки ущерба.

Станислав Маслаков