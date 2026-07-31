В Азовском районе ребенок пострадал из-за падения обломков БПЛА

В Азовском районе в хуторе Рогожкино в результате падения обломков БПЛА на частный дом пострадал ребенок. Он доставлен в больницу, медики оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Батайске в результате падения обломков дрона пострадавших нет, серьезных повреждений на земле не зафиксировали. Сотрудники администрации проведут подомовой обход с целью оценки ущерба.

«В настоящее время объявлена ракетная опасность по Ростовской области. Будьте осторожны. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам», - отметил в сообщении глава региона.

Константин Соловьев