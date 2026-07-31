Водопроводную воду в Тюмени будут избавлять от запаха и привкуса аэрацией

На Метелевском водозаборе в Тюмени смонтировали две установки для насыщения воды кислородом. Эта мера поможет убрать из водопроводной воды привкус и запах, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Вода, которая поступает на станцию из реки Туры, благодаря системе труб обогащается кислородом. На входе содержание кислорода составляет 0,17 миллиграмма на дециметр кубический, на выходе – 5,5 миллиграмма на дециметр кубический, что практически соответствует норме. Эта технология для такого типа водоочистных станций нестандартна, но и ситуация требует нестандартных решений»,— сообщил глава региона.

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в Тюмени и Тюменском округе ввели 28 июля. Из-за паводков с водоснабжением в городе возникли проблемы — жители начали жаловаться на неприятный цвет и запах воды, по фактам обращений СКР возбудил уголовное дело. С 30 июля в Тюмени осуществляют подвоз бутилированной воды жителям города. Тюменское УФАС ввело усиленный контроль цен на бутилированную воду после объявления режима ЧС.

Полина Бабинцева