В Тюмени и Тюменском округе ввели режим ЧС из-за паводка

Режим ЧС регионального уровня в связи с паводком ввели с 12:00 в Тюмени и Тюменском округе, объявил губернатор Тюменской области Александр Моор в видеообращении. Ранее в этих муниципалитетах действовал режим повышенной готовности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Он отметил, что ситуация с паводком остается напряженной: уровень воды в реке Тура продолжает расти, и на утро 28 июля он достиг 877 см. «Летний паводок стал результатом обильных дождей: только в Тюмени в июне выпало 2,5 месячных нормы осадков. Причем эта ситуация сложилась и на территории других регионов РФ во всем бассейне реки Тура. Это вызвало большое летнее наводнение, которого никогда мы не наблюдали. Вода вышла на пойму реки, а также вышла в населенные пункты»,— рассказал господин Моор.

В постановлении о введении режима ЧС указаны конкретные адреса, которые попадают в зону подтоплений. Жители этих домов могут получить единовременную материальную помощь в размере 15 675 руб. Если паводок затронет другие дома, то их также добавят в этот список. В случае полной или частичной утраты имущества жители смогут получить поддержку от 156 до 78 тыс. руб.

В Тюмени затопление угрожает более 140 домам. Уровень воды в Туре стал самым высоким в XXI веке: 915 см наблюдалось в 1979 году, 871 см — в 1998 году. Паводки вызвали проблемы с водоснабжением в городе. Кроме того, с 13 июля в Туринском МО Свердловской области действует режим повышенной готовности: администрация намерена обратиться к главе региона Денису Паслеру из-за гибели урожая вследствие паводка.

Ирина Пичурина