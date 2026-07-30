Тюменское УФАС начало контроль цен на питьевую воду из-за режима ЧС

Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области ввело усиленный контроль цен на бутилированную воду после объявления режима чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Для оперативного выявления необоснованного роста стоимости товара создана горячая линия. Жалобы можно подать через форму на сайте службы, портал Госуслуг или по телефону.

Специалисты проводят постоянный мониторинг рынка и готовы применять меры реагирования при выявлении нарушений. В случае злоупотребления доминирующим положением нарушителям грозят штрафы. При обнаружении признаков антиконкурентных соглашений материалы будут переданы для возбуждения дел по ст. 178 УК РФ.

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в Тюмени и Тюменском округе ввели 28 июля. Губернатор региона Александр Моор сообщал, что ситуация остается напряженной, а уровень воды в реке Тура растет.

Из-за паводков с водоснабжением в городе возникли проблемы — жители начали жаловаться на неприятный цвет и запах воды, по фактам обращений СКР возбудил уголовное дело. С 30 июля в Тюмени осуществляют подвоз бутилированной воды жителям города.

Анна Капустина