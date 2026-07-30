В Тюмени организуют подвоз воды в бутылках из-за низкого качества воды в Туре

Власти Тюменской области, администрации Тюмени и Тюменского МО совместно с «Тюмень Водоканалом» приняли решение об организации подвоза бутилированной воды жителям из-за ухудшившегося качества воды в реке Тура, сообщил в видеообращении губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В районы, куда поступает вода с Метелевского водозабора, по графику будут приезжать машины-водовозы: в городе ее можно будет получить в 21 точке, в округе — в семи. В северной части Тюмени, в районе улиц Дружбы — Щербакова, на магистралях Велижанского водозабора, сейчас разворачивается сеть из временных колонок для набора чистой водопроводной воды. Кроме того, дополнительные колонки установят в районе объездной дороги со стороны района Казарово. Получить воду можно будет бесплатно.

Губернатор также подробно рассказал о причинах ухудшения качества воды в реке. «В этом году мы столкнулись с уникальным для нашей местности природным явлением. В мае и до середины июля в бассейне реки Туры на территории Тюменской и Свердловской областей выпало большое количество осадков, что привело к сильному летнему половодью. Вода смыла с полей, болот и заливных лугов в Туру большое количество органических соединений. В обычных условиях при взаимодействии с кислородом они окисляются, но сейчас органики столько, что естественный процесс самоочищения Туры не справляется»,— рассказал он.

Уровень кислорода в реке ниже нормы в 10-12 раз — из-за недостатка кислорода гибнет рыба, а из-за того, что смытая половодьем органика не успевает окисляться, от воды исходит неприятный запах. Метелевский водозабор берет воду из Туры, но, по словам господина Моора, благодаря его реконструкции, даже при плохом качестве исходной воды водозабор продолжает работать — согласно выводам экспертов, подаваемая с него вода соответствует санитарным нормам. Запах водопроводной воды объясняется тем, что слишком большое количество активированного угля, который убирает запах, нейтрализует хлор, обеззараживающий воду. Несмотря на то, что количество угля было увеличено, еще больше добавлять его недопустимо. Александр Моор также отметил, что Велижанский водозабор берет воду из подземных скважин.

Ранее в Тюмени и Тюменском МО объявили режим ЧС из-за паводка — уровень воды в Туре на сегодня составляет 889 см. За сутки он вырос на 3 см.

Об обстановке с водой в городе — в материале «Потоп, вонь и коричневая вода в Тюмени»

Ирина Пичурина