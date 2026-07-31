В Ярославле устранили дорожный провал у «Тензора»

В Ярославле уложили новый асфальт на месте провала на перекрестке улиц Угличской и Чехова. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Дорожное покрытие провалилось 22 июля в результате сильного ливня, который выявил дефект на участке сети ливневой канализации. На прошлой неделе организация «Ремонт и Обслуживание Гидросистем» устранила дефект на трубопроводе и засыпала котлован, уплотнив грунт. После того как основание стало прочным и плотным, участок заасфальтировали. Ограждения планируют убрать, когда асфальт будет готов к эксплуатации.

Алла Чижова