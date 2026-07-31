Кубанские аграрии заявили о перераспределении прибыли зернового рынка в пользу экспортеров

Действующая экспортная пошлина приводит к перераспределению доходов в зерновой отрасли в пользу не производителей, а крупнейших экспортеров, владельцев терминалов и перевозчиков. Об этом «Ъ-Кубань» заявил председатель ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров.

По его словам, за 5,5 года действия экспортной пошлины цена реализации пшеницы снизилась примерно на 30%, тогда как производственные затраты за этот период выросли в 1,5–2,5 раза. При этом, отметил господин Юров, прежняя модель, при которой убытки по одной культуре компенсировались доходами от другой, больше не работает, поскольку дешевеет практически вся растениеводческая продукция.

По мнению эксперта, сама конструкция экспортного регулирования ограничивает рост внутренних цен. «Пока существует пошлина, цена будет колебаться только вниз. Любой рост сразу отсечет пошлина, а все остальное забирают экспортеры, логистика и владельцы терминалов»,— считает Константин Юров.

Он полагает, что действующая система снижает конкурентоспособность российских производителей на мировом рынке. «Мы участники мирового рынка. Любая дополнительная фискальная нагрузка на каждую тонну зерна сразу дает преимущество нашим конкурентам в других странах. Нельзя считать, что сельхозпроизводители теряют только сумму пошлины. Внутренние цены тоже снижаются, и хозяйства недополучают значительно больше. Большую маржу стали получать крупнейшие экспортеры, владельцы терминалов, перевозчики»,— заявил собеседник.

По словам господина Юрова, без пересмотра действующей системы экспортного регулирования сокращение инвестиций в растениеводство продолжится, а отрасль рискует столкнуться с нехваткой средств для проведения следующей посевной кампании. «Нужно помочь производителям и не допустить, чтобы они остались без денег на новый сев. Долгосрочные предпосылки для роста есть. Но пока существует пошлина, такого ожидания у отрасли нет»,— резюмировал эксперт.

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Роман Лаврухин