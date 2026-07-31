Аграрии Кубани сообщили о падении цен на зерно ниже себестоимости

Закупочные цены на зерно в Краснодарском крае опустились до уровня себестоимости, а часть хозяйств уже реализует новый урожай в убыток. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили участники регионального аграрного рынка. По их словам, ситуацию усугубили ограничения экспортной логистики, рост стоимости перевозок и снижение конкуренции между экспортерами.

По информации собеседников издания, стоимость продовольственной пшеницы четвертого класса с содержанием протеина 12,5% в начале июля снизилась до 14,8–15 тыс. руб. за тонну без НДС. Одновременно расходы на доставку зерна в глубоководные порты выросли с 2–2,5 тыс. до 3–4 тыс. руб. за тонну.

После атак беспилотников было приостановлено судоходство по Азово-Донскому морскому каналу, затем вводились ограничения на проход судов через Керченский пролив и работу порта Новороссийск в ночное время. Кроме того, крупнейшие черноморские терминалы временно ограничили приемку зерна, доставляемого автомобильным транспортом, что дополнительно осложнило вывоз нового урожая.

Председатель ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров рассказал «Ъ-Кубань», что большинство хозяйств пока располагают возможностями для хранения зерна, однако запас финансовой прочности предприятий практически исчерпан:

«Весь юг в основном работал на экспорт. Поэтому любое сужение этого "горлышка" приводит к убыткам».

По словам господина Юрова, за 5,5 года действия экспортной пошлины цена реализации пшеницы снизилась примерно на 30%, тогда как производственные затраты выросли в 1,5–2,5 раза. Если раньше убытки по одной культуре можно было компенсировать доходами от другой, то сейчас дешевеет практически вся растениеводческая продукция.

Как отметил собеседник «Ъ-Кубань», падение цен пока не приводит к сокращению посевных площадей, однако хозяйства уже отказываются от покупки новой техники, инвестиционных проектов и начинают экономить на средствах защиты растений и минеральных удобрениях.

По оценке Константина Юрова, наиболее востребованными мерами поддержки остаются государственные закупочные интервенции и пересмотр действующей системы экспортного регулирования. Без изменения существующих механизмов поддержки сокращение инвестиций в растениеводство продолжится, а предприятия могут столкнуться с нехваткой оборотных средств к следующей посевной кампании.

«Нужно помочь производителям и не допустить, чтобы они остались без денег на новый сев. Долгосрочные предпосылки для роста есть. Но пока существует пошлина, такого ожидания у отрасли нет»,— резюмировал председатель ассоциации «Народный фермер Кубани».

Подробнее читайте в материале «Зерно не в счет».

Роман Лаврухин