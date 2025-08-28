Турпоток в Краснодарский край вырос на 3% в 2025 году

Краснодарский край сохранил положительную динамику въездного туризма, несмотря на временные ограничения купания в Анапе. По данным Минэкономразвития РФ, поток туристов в регионе увеличился на 3%.

Черноморское побережье вошло в число лидеров по турпотоку наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. По прогнозу министерства, летний сезон 2025 года, который длится с мая по сентябрь, может стать рекордным: ожидается 48 млн поездок внутри России, что на 8% выше прошлогоднего уровня.

На Кубани основной поток туристов традиционно распределился между Сочи (59% всех бронирований туров в июле 2025 года), Геленджиком (19%) и Анапой (13%). На Туапсинский район пришлось 6% бронирований, на азовское побережье — 3%.

В первом полугодии в регионе отдохнуло более 6,5 млн человек. Это на 5% больше, чем годом ранее.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что средняя загрузка гостиничного и санаторно-курортного фонда Краснодарского края в августе 2025 года составила почти 80%.

Анна Гречко