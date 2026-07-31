Умер экс-вратарь «Локомотива» Алексей Мурыгин

После продолжительной болезни 31 июля умер 39-летний хоккеист Алексей Мурыгин. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского ХК «Локомотив».

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За «железнодорожников» голкипер выступал с 2015 по 2018 год. Воспитанник хабаровского хоккея также играл за «Амур», «Металлург», «Авангард», «Нефтехимик», «Куньлунь».

В составе «Локомотива» он установил рекорд КХЛ по количеству «сухих» матчей: за один регулярный чемпионат он сыграл 13 матчей на ноль. Ярославский клуб отметил, что Алексей Мурыгин внес большой вклад в возрождение команды после авиакатастрофы 2011 года. В 2019 году у хоккеиста выявили рак миндалины, который спортсмену удалось победить, в 2021 году он смог возобновить карьеру. В последние годы он был тренером в МХЛ. В 2026 году стало известно о рецидиве.

«Российская хоккейная семья понесла большую утрату»,— говорится в сообщении «Локомотива».

Алла Чижова