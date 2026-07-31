В Переславле продадут бывшее здание отдела опеки

Администрация Переславль-Залесского округа выставила на продажу нежилое историческое здание, в котором ранее находился отдел опеки. Начальная цена определена в 19,6 млн руб., указывается на площадке «Российского аукционного дома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Российский аукционный дом Фото: Российский аукционный дом

Речь идет о двухэтажном доме на улице Советской, 14. Он является объектом культурного наследия (ОКН) «Корпус присутственных мест» конца XIX в., входящим в состав ОКН федерального значения «Ансамбль присутственных мест». Как пояснили «Ъ-Ярославль» в окружной администрации, отдел опеки с 2025 года располагается по другому адресу, а самих зданий местным властям хватает.

«Это ОКН, ему требуется особая забота, а для муниципального бюджета это нагрузка»,— добавили в администрации.

Исторический дом, согласно акту технического состояния, не относится к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Вместе со зданием продается земельный участок площадью 542 кв. м. В администрации сообщили, что по результатам торгов победитель сможет вернуть себе практически всю сумму, потраченную на торгах.

Алла Чижова