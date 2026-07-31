Дебиторку ставропольской компании на 58,9 млн рублей выставили на торги

Конкурсный управляющий ООО СК «Стройсервис» выставил на публичные торги право требования к ставропольскому ООО «Стававтокомплект» номинальной стоимостью 58,9 млн руб. Начальная цена лота составляет 53,02 млн руб., что соответствует примерно 90% размера задолженности. Прием заявок пройдет с 3 августа по 2 октября 2026 года на площадке «Всероссийская электронная торговая площадка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лот появился в рамках конкурсного производства по делу о банкротстве строительной компании «Стройсервис», которое Арбитражный суд Карачаево-Черкесии рассматривает с 2019 года.

На торги выставили право требования к ООО «Стававтокомплект» (Ставрополь), зарегистрированному в 2016 году. Согласно сообщению о продаже имущества, конкурсный управляющий предлагает приобрести дебиторскую задолженность в размере 58,91 млн руб. Победитель аукциона должен оплатить покупку в течение 30 рабочих дней после заключения договора уступки права требования. При этом предложения участников останутся закрытыми до окончания процедуры, а победителя определят по максимальной цене. Основанием для продажи выступает конкурсное производство в отношении «Стройсервиса», признанного банкротом еще в декабре 2019 года.

Появление этого актива связано с одним из самых продолжительных и сложных обособленных споров в деле о банкротстве «Стройсервиса». Конкурсный управляющий на протяжении нескольких лет оспаривает перечисления, которые компания совершила в адрес «Стававтокомплекта» в 2016 году. Изначально речь шла о сумме 122,25 млн руб. Суд первой инстанции еще в ноябре 2021 года признал эти платежи недействительными и взыскал деньги в конкурсную массу должника. Позже апелляционная инстанция полностью отменила это решение, однако Арбитражный суд Северо-Кавказского округа направил спор на новое рассмотрение. После повторного рассмотрения Арбитражный суд Карачаево-Черкесии вновь признал спорные перечисления недействительными, а Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в сентябре 2025 года оставил этот вывод в силе.

Материалы судебных разбирательств показывают, что спор возник вокруг платежей, которые «Стройсервис» перечислил «Стававтокомплекту» с мая по ноябрь 2016 года. Общая сумма переводов достигла 122,25 млн руб. Конкурсный управляющий утверждал, что сделки причинили ущерб кредиторам, поскольку совершались в период финансовых проблем должника. Суд исследовал движение денежных средств по банковским счетам компаний, документы о поставках строительных материалов, результаты налоговой проверки и заключение судебной экспертизы.

В судебных актах подробно описано движение средств после получения денег от «Стройсервиса». Значительная часть поступлений направлялась на расчеты с кредиторами, уплату налогов, выдачу займов и переводы в адрес аффилированных организаций. Суд также обратил внимание, что один из основных договоров между сторонами заключили в день государственной регистрации ООО «Стававтокомплект». При новом рассмотрении дела исследовали бухгалтерскую документацию, сопоставили объемы поставок, проверили стоимость материалов и назначили судебную экспертизу. Эксперт пришел к выводу, что рыночная стоимость поставленных материалов в целом соответствовала заявленной, однако обнаружил многочисленные несоответствия в первичной документации и бухгалтерском оформлении операций. Несмотря на это, суд пришел к выводу о наличии оснований для признания спорных платежей недействительными.

Отдельное значение в этом споре получила налоговая проверка, которая касалась строительства автосборочного завода ООО АК «Ставрополь-Авто» в Шпаковском округе Ставропольского края. Именно этот проект фигурирует в материалах дела как основной объект, для которого «Стройсервис» выступал генеральным подрядчиком, а «Стававтокомплект» — одним из поставщиков строительных материалов. При рассмотрении спора суды анализировали результаты проверки налоговых органов, документы подрядчиков и цепочки поставщиков стройматериалов. Именно вокруг этих операций сформировалась основная доказательная база многолетнего судебного конфликта.

Размер выставленного сейчас права требования почти вдвое меньше суммы первоначальных требований, которые конкурсный управляющий предъявлял в рамках обособленного спора. Из конкурсной массы на торги вынесли дебиторскую задолженность на 58,91 млн руб., а стартовую стоимость определили в 53,02 млн руб. Таким образом, дисконт составил около 5,9 млн руб., или примерно 10% к номиналу требования.

Станислав Маслаков