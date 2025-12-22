Банкрот стал кредитором

Арбитражный суд Ставропольского края признал банкротом ООО «Европейская транспортная компания» и запустил процедуру наблюдения. Заявление о несостоятельности подало ООО «Стававтокомплект» — компания требует взыскать задолженность на сумму более 70 млн руб. Сам кредитор занимался оптовой торговлей лесоматериалами и был признан несостоятельным еще в 2022 году. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).



Арбитражный суд Ставропольского края признал банкротом ООО «Европейская транспортная компания» (ООО «ЕТК») и запустил процедуру наблюдения. Соответствующее заявление 13 декабря 2024 года подало ООО «Стававтокомплект». Причиной банкротства стали неисполненные обязательства должника на сумму 70,7 млн руб. Задолженность взыскана по определениям того же суда от 27 сентября 2023 года и 22 июля 2024 года. Требования включены в третью очередь реестра кредиторов. В рамках этого дела были признаны недействительными банковские операции, которые компания «Стававтокомплект» совершила в пользу ООО «ЕТК».

Решением от 27 сентября 2023 года были аннулированы переводы от 19 ноября и 9 декабря 2019 года на общую сумму 715,3 тыс. руб. Определение от 22 июля 2024 года признало недействительными перечисления на сумму 70 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Европейская транспортная компания» зарегистрировано в 2013 году в Ставрополе. Компания занимается перевозками. Учредитель — Мусса Куршев. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

ООО «Стававтокомплект» зарегистрировано в 2016 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Аслан Бавижев. Убыток общества за 2024 год составил 19,8 млн руб.

В октябре 2022 года суд признал банкротом ООО «Стававтокомплект» и открыл конкурсное производство. Общий размер задолженности компании перед кредиторами составляет 531,7 млн руб. Процедура банкротства началась в октябре 2021 года по заявлению ООО «Спецстройэнергокомплект» из Черкесска. Требования кредитора-заявителя к компании «Стававтокомплект» составили свыше 5,1 млн руб.

В ходе процедуры наблюдения оспорили сделки должника на общую сумму 797,4 млн руб. Суд признал недействительными операции по перечислению денежных средств в пользу ООО «Партнер-СА» на 241,3 млн руб. и постановил взыскать эти деньги в конкурсную массу.

В сентябре 2022 года прошло первое собрание кредиторов. В нем участвовали ООО «Федерация ЛЛД» с требованиями на 380,4 млн руб., ООО «СК Стройсервис» — 122,2 млн руб. и УФНС России по Ставропольскому краю — 15,6 млн руб. Кредиторы обладали 99,26% голосов от числа имеющих право голоса. К моменту рассмотрения дела общая сумма задолженности предприятия составляла 531,7 млн руб.

Европейская транспортная компания возражала против назначения временного управляющего из организации, которую предложил кредитор. Должник требовал применить метод случайной выборки, обвиняя конкурсного управляющего в стремлении получить контроль над процедурой банкротства группы связанных компаний.

Представители ООО «ЕТК» утверждали, что действия управляющего направлены на незаконное завладение активами компаний в процедурах банкротства, включая ООО «Кислород», ООО «СК Стройсервис» и др. организации.

Суд счел возражения должника необоснованными и отклонил ходатайство об отложении разбирательства. Временным управляющим утвержден Илья Шкаринов из саморегулируемой организации — Ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

Рассмотрение дела по результатам процедуры наблюдения назначено на 27 апреля 2026 года.

Тат Гаспарян