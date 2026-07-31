Ярославец предстанет перед судом за организацию наркопритона

В Кировский районный суд Ярославля направлено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в систематическом предоставлении помещения для употребления наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие считает, что в период с мая по июнь 2026 года ранее судимый мужчина приспособил свою квартиру по проезду Ухтомского под наркопритон. Он контролировал, кто посещает его квартиру, исключал нахождение посторонних лиц, а также обеспечивал наркопотребителей всеми необходимыми приспособлениями. В июне обвиняемый купил наркотики для личного потребления, но был задержан полицией.

Как пояснили в прокуратуре, организатору наркопритона грозит до 10 лет лишения свободы.

Алла Чижова