В Ростове к устранению последствий стихии подключились военные и предприниматели

В Ростове продолжается устранение последствий стихии. К работам подключились владельцы заведений общественного питания, туристических комплексов, представители религиозных организаций, военнослужащие Южного военного округа и сотрудники Росгвардии, сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скрябин Фото: Александр Скрябин

На сегодняшний день в городе убрано около 550 поваленных деревьев.

Энергетики работают в круглосуточном режиме. По данным АО «Донэнерго», электроснабжение в Советском, Железнодорожном, Кировском и Ленинском районах восстановлено практически полностью. Без света остаются 400 домовладений. К работам привлечены 30 бригад и 28 единиц спецтехники. МКП «Ростгорсвет» устранило 258 обрывов на сетях наружного освещения из 300. В работе остаются 42 повреждения.

Днем 25 июля на Ростовскую область обрушился ураганный ветер с ливнями, с грозой и, местами, градом. Без света остались по меньшей мере 15 муниципалитетов региона — в том числе Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск и другие города. Получили повреждения здания, автомобили, количество поваленных деревьев исчисляется сотнями. Подробнее - в материале «Штормовое испытание».

Мария Хоперская