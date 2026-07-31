Бывшую поликлинику в Ярославле пытаются продать за 8 млн

В Ярославле здание бывшей поликлиники №1 на Московском проспекте выставили на торги по минимально допустимой цене — 8,8 млн руб. Соответствующая информация отражена на площадке «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Российский аукционный дом Фото: Российский аукционный дом

Здание является объектом культурного наследия «Здание детского Николаевского приюта», 1855 г., при этом с 2023 года находится в аварийном состоянии и законсервировано. Его пытаются продать с начала 2025 года, но торги каждый раз признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

На первые торги объект выставляли за 96,2 млн руб., что почти в 11 раз больше цены, по которой здание реализуется сейчас. Вместе с поликлиникой продаются здание флюорографии, гараж, сарай и земельный участок площадью 2 тыс. кв. м. Торги состоятся 23 сентября.

Алла Чижова