В Азовском районе из-за утренней атаки БПЛА повреждения получил частный дом

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область, продолжавшуюся с 9:00. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Около десятка дронов были уничтожены в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Азовском и Мясниковском районах.

В Азовском районе повреждения получил частный дом. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что за последние сутки силы ПВО уничтожили и подавили 150 БПЛА над Ростовской областью.

Константин Соловьев