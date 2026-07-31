У бывшего судьи Октябрьского суда Новороссийска хотят изъять имущество

В отношении бывшего судьи Октябрьского районного суда Новороссийска Манолиса Керасова могут подать антикоррупционный иск об изъятии имущества. Материалы о его активах и активах родственников по поручению председателя Верховного суда России Игоря Краснова направлены в прокуратуру, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом для проверки стали выявленные расходы судьи и его родственников, которые, по данным Верховного суда, не соответствовали задекларированным доходам.

Кроме того, надзорное ведомство установило признаки фиктивного расторжения брака Манолиса Керасова, которое, как предполагается, использовалось для сокрытия активов. Также у родственников бывшего судьи выявили гражданство иностранных государств.

На основании собранных материалов прокуратура должна рассмотреть вопрос о предъявлении антикоррупционного иска.

20 июля квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия Манолиса Керасова. Причины этого решения в сообщении Верховного суда не уточняются.

Анна Гречко