Жители Ярославской области перевели мошенникам 2,3 млн рублей

В Ярославской области за прошедшие сутки возбуждены четыре уголовных дела по факту обмана местных жителей. Общая сумма ущерба составила 2,3 млн руб. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Самой крупной суммы лишился 25-летний житель Рыбинска. Ему позвонили якобы сотрудники госорганов и под предлогом записи в налоговую и оформления документов убедили продиктовать код из СМС. Затем неизвестные сообщили, что мошенники оформили кредиты на рыбинца и пытаются похитить деньги. По указаниям злоумышленников мужчина снял со счета 1,6 млн руб. и перевел их на «безопасный счет». Большая часть средств была взята в кредит.

57-летняя жительница Рыбинска лишилась 350 тыс. руб. после звонка «сотрудников управляющей компании». Они попросили ее назвать код из СМС для подключения к общедомовому чату. Затем позвонили якобы представители госорганов и сообщили об оформлении на имя женщины доверенности на распоряжение деньгами. Неизвестные пояснили, что деньги нужно перевести по указанным реквизитам для «сохранности».

43-летний ярославец отдал 300 тыс. руб. за оборудование для майнинга, но после перевода средств продавец из интернета перестал выходить на связь. 42-летняя жительница Ярославля потеряла 18 тыс. руб., когда решила откликнуться на рекламу в соцсетях о дополнительном заработке на инвестициях.

Алла Чижова