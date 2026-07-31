В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА и ограничили работу аэропорта

В Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Власти сообщили, что для защиты города задействовали все необходимые силы и средства, а жителей и гостей курорта призвали сохранять спокойствие и при необходимости укрыться в безопасных местах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

На фоне угрозы в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. В воздушной гавани пояснили, что меры приняли для обеспечения безопасности полетов. При этом службы аэропорта находятся в готовности возобновить обслуживание рейсов сразу после отмены ограничений.

Пассажиров проинформировали, что обо всех изменениях в расписании авиакомпании будут уведомлять самостоятельно по контактам, указанным при бронировании. Также в аэропорту рекомендовали следить за информацией на онлайн-табло терминала, официальном сайте аэропорта и ресурсах авиаперевозчиков, а также обращать внимание на аудиообъявления.

Администрация аэропорта попросила пассажиров соблюдать порядок в терминале во время действия ограничений. В частности, посетителей призвали не занимать сидячие места вещами и багажом, а также уступать их людям, которым затруднительно долго находиться на ногах.

В аэропорту также сообщили, что продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка. Кроме того, рядом с санитарными зонами доступны фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Информацию о сроках действия временных ограничений и времени полного возобновления работы аэропорта пока не публиковали. В воздушной гавани сообщили, что после их отмены обслуживание рейсов продолжат в штатном режиме.

Одновременно в Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также публикацию информации об атаках беспилотных летательных аппаратов, работе средств противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и специальных служб, включая сведения о военных объектах и объектах инфраструктуры. За нарушение этих требований предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. руб.

Мария Удовик