«Рыбинскэлектротранс» оштрафовали на полмиллиона за завышение цен

Ярославское межрегиональное УФАС оштрафовало АО «Рыбинскэлектротранс» на 498 тыс. руб. за монопольно высокие цены и дискриминацию операторов связи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Предприятие занимает доминирующее положение на рынке по размещению кабеля в городе. Управление считает, что организация завышала стоимость аренды опор для операторов связи, не подтверждая ее экономическими факторами.

«Расчеты себестоимости, представленные обществом, были признаны несостоятельными, поскольку включали затраты на обслуживание всей троллейбусной сети, а не только на услуги, предоставляемые операторам»,— прокомментировали в управлении.

По данным антимонопольного органа, тарифы для разных операторов различались без экономического обоснования. УФАС посчитало, что компания создала дискриминационные условия и ущемляла интересы операторов связи. Еще в конце 2025 года УФАС обязало организацию прекратить нарушение и установить экономически обоснованную и единую плату для всех участников.

Однако в итоге «Рыбинскэлектротранс» был оштрафован на 348 тыс. руб. за ограничение конкуренции и на 150 тыс. руб. за невыполнение требований антимонопольного органа.

Алла Чижова