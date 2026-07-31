Полина Гагарина, джаз-кабаре и стендап Серго

В предстоящие выходные культурная и развлекательная программа Сочи обещает быть насыщенной: от джазовых вечеров и балетных премьер до ледовых шоу и стендап-экскурсий. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Где послушать музыку

В субботу, 1 августа, в 19:00 в концертном зале Modus состоится джаз-кабаре-шоу Sklyaroff Jazz Show. В программе — живой джаз-бэнд, танцевальные номера кордебалета и костюмы в стиле классических парижских кабаре. Мероприятие проходит в формате ресторанной посадки, гостям доступны кухня и бар.

Стоимость билета — от 1850 руб. (18+)

2 августа в 20:00 в концертном зале «Курортный роман» проходят концерты коллектива «Абитов джаз-бэнд». В программе — джазовые, соул, фанк и латиноамериканские композиции в исполнении резидентов и приглашенных музыкантов. Второе отделение каждого концерта отведено джем-сейшену.

Стоимость билета — от 990 руб. (6+)

Параллельно в 20:00 на сцене Фестивального зала состоится концерт Полины Гагариной с шоу «Навсегда». В программе — песни из нового альбома и известные хиты исполнительницы в новом звучании, а также световые и визуальные инсталляции.

Стоимость билета — от 5000 руб. (6+)

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Какие спектакли посмотреть

В пятницу, 31 июля, в 19:00 и в субботу, 1 августа, в 18:00 в Культурном центре «Сириус» состоится балет «Лебединое озеро» в постановке Пермского театра оперы и балета имени Чайковского. Режиссер и хореограф — Алексей Мирошниченко, его редакция сохраняет канонические фрагменты Мариуса Петипа, Льва Иванова и дополняет их новым хореографическим рисунком. Спектакль по мотивам легенды о принцессе Одетте, превращенной в лебедя, идет в трех действиях с прологом и эпилогом. Продолжительность — 170 минут.

Стоимость билета — от 3 650 руб. (6+)

Параллельно в 19:00 в Зимнем театре состоится спектакль «Взрослые игры». Это комедия о парижском адвокате, который устраивает званый ужин с неожиданной интригой. В ролях: Мария Болтнева, Виктор Запорожский, Ольга Прокофьева, Татьяна Аугшкап, Татьяна Яковенко, Дарья Фекленко, Сергей Олексяк, Даниил Спиваковский, Валерий Яременко, Алена Яковлева, Евгений Парамонов, Алена Хмельницкая, Александр Резалин. Режиссер — Сергей Арцибашев, продолжительность спектакля — 130 минут с антрактом.

Стоимость билета — от 3 500 руб. (12+)

А в 19:30 на Сочи Парк Арене проходит ледовое шоу «Аленький цветочек» Татьяны Навки. Постановка основана на сказке Сергея Аксакова и объединяет фигурное катание, театральные эффекты и 3D-декорации. В составе участников — олимпийские чемпионы и призеры международных соревнований: Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Марк Кондратюк и другие. Продолжительность шоу — 1 час 20 минут.

Стоимость билета — от 2000 руб. (0+)

2 августа в 18:00 в Зимнем театре состоится концерт Образцового ансамбля кавказских танцев «Мерцхали». Коллектив представит хореографическую программу под музыку народов Кавказа.

Стоимость билета — от 600 руб. (6+)

Параллельно в культурном центре «Сириус» (ул. Чемпионов, 5) состоится гала-концерт балетной труппы Пермского театра оперы и балета имени Чайковского. В программе — фрагменты из классических балетов: «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Корсар», «Раймонда», «Гаянэ», а также хореографические миниатюры разных авторов.

Стоимость билета — от 3450 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатре «МореМолл» (ул. Новая Заря, 7) 2 августа в 15:00 покажут оперный спектакль «Сельская честь / Паяцы» в постановке Метрополитен-оперы. Режиссер — Дэвид МакВикар, дирижер — Фабио Луизи. Главные партии исполняют Марсело Альварес (Туридду и Канио), Эва-Мария Вестбрук (Сантуцца), Патриция Расетт (Недда) и Георгий Гагнидзе (Тонио). Продолжительность показа — 210 минут.

Стоимость билета — от 650 руб. (16+)

Также в кинотеатре «МореМолл» показывают фильм ужасов «Зловещие мертвецы: Пекло». Женщина, потерявшая мужа, приезжает в дом его семьи, но родственники один за другим становятся одержимыми демонами. Режиссер — Себастьян Ваничек, в ролях: Люсиан Бьюкенен, Хантер Духэн, Сухейла Якуб. Продолжительность фильма — 110 минут. Сеансы по расписанию кинотеатра.

Стоимость билета — от 710 руб. (18+)

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Куда сходить еще

С 31 июля по 12 августа в 19:00 (в воскресенье 9 августа — в 17:00) у памятника «Якорь и пушка» проводятся стендап-экскурсии по Сочи. В течение полутора часов участники в сопровождении комика-экскурсовода проходят по маршруту с радиогидами, знакомятся с историей города и достопримечательностями.

Стоимость билета — от 1390 руб. (18+)

А в 20:00 в Центре национальных культур им. Мазлумяна (Лазаревское, ул. Победы, 28) состоится стендап-концерт Артема Калайджяна, которого многие знают под псевдонимом Серго, «Семья — это святое». В программе — монологи о родных и близких, братьях, сестрах, родителях, детях и супруге.

Стоимость билета — от 1600 руб. (18+)

С 1 августа в 14:00 в отеле «Грааль Ахцу» стартует пятидневный летний ретрит с лектором Сатьей Дас. В программе: лекции о семейных отношениях, ежедневная утренняя йога, консультации специалистов и свободное общение. Питание и проживание включены в стоимость.

Стоимость билета — от 130 000 руб. (18+)

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