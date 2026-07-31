За сутки силы ПВО уничтожили над Ростовской областью 150 дронов

За последние сутки силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили 150 БПЛА над Ростовской областью в ходе отражения воздушной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники были уничтожены над Таганрогом, Ростовом-на-Дону, Гуково, а также в Чертковском, Каменском, Милютинском, Неклиновском, Тарасовском, Матвеево-Курганском и Миллеровском районах.

В Гуково в результате падения БПЛА пострадала женщина — медицинская помощь ей была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Жильцы поврежденного дома находятся в пункте временного размещения. Специальные службы приступили к мероприятиям по обеспечению безопасности.

Районная администрация после проведения комиссии займется оценкой ущерба.

«В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!»,— добавил Юрий Слюсарь.

По данным минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Мария Хоперская