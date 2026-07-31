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В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи отменили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Авиагавань возобновила работу в штатном режиме после завершения действия ограничительных мер.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как сообщили в аэропорту, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. После их отмены аэропорт продолжил обслуживание рейсов.

Пассажирам рекомендовали внимательно следить за изменениями в расписании. Информацию о статусе рейсов авиаперевозчики направляют по контактным данным, указанным при бронировании билетов.

Кроме того, актуальные сведения озвучивают через систему аудиообъявлений в терминале. В аэропорту также призвали пассажиров учитывать возможные изменения в расписании и ориентироваться на информацию, поступающую от авиакомпаний.

Мария Удовик

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