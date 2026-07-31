Бензин АИ-95 в Сочи доступен на 35 автозаправочных станциях
По состоянию на 09:00 31 июля в Сочи работают 50 автозаправочных станций. Об этом сообщили городские власти. При этом на части АЗС продолжают действовать ограничения на отпуск топлива, введенные владельцами станций.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Бензин АИ-100 доступен на 25 АЗС, АИ-95 — на 35, АИ-92 — на 37. Дизельное топливо имеется на 43 станциях, сжиженный газ — на 12. На двух автозаправочных станциях сети «Роснефть» горючее отпускают только по топливным картам. На заправках сети продолжают действовать лимиты на отпуск топлива.
Для одного автомобиля можно приобрести не более 30 л бензина и 50 л дизельного топлива. На трассовых АЗС этой сети ограничения увеличены до 50 л бензина и 300 л дизельного топлива.
На автозаправочных станциях «Лукойл» одному автомобилю отпускают до 40 л бензина и до 60 л дизельного топлива. По информации администрации, еще одна автозаправочная станция временно приостановила отпуск топлива, а четыре АЗС закрыты на плановый ремонт.
Городские власти призвали автомобилистов не создавать повышенный спрос и не приобретать топливо впрок. По их данным, это позволит избежать искусственного ажиотажа и сохранить доступность топлива для всех водителей. Об изменении ситуации власти пообещали сообщать дополнительно.