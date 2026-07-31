Бензин АИ-95 в Сочи доступен на 35 автозаправочных станциях

По состоянию на 09:00 31 июля в Сочи работают 50 автозаправочных станций. Об этом сообщили городские власти. При этом на части АЗС продолжают действовать ограничения на отпуск топлива, введенные владельцами станций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензин АИ-100 доступен на 25 АЗС, АИ-95 — на 35, АИ-92 — на 37. Дизельное топливо имеется на 43 станциях, сжиженный газ — на 12. На двух автозаправочных станциях сети «Роснефть» горючее отпускают только по топливным картам. На заправках сети продолжают действовать лимиты на отпуск топлива.

Для одного автомобиля можно приобрести не более 30 л бензина и 50 л дизельного топлива. На трассовых АЗС этой сети ограничения увеличены до 50 л бензина и 300 л дизельного топлива.

На автозаправочных станциях «Лукойл» одному автомобилю отпускают до 40 л бензина и до 60 л дизельного топлива. По информации администрации, еще одна автозаправочная станция временно приостановила отпуск топлива, а четыре АЗС закрыты на плановый ремонт.

Городские власти призвали автомобилистов не создавать повышенный спрос и не приобретать топливо впрок. По их данным, это позволит избежать искусственного ажиотажа и сохранить доступность топлива для всех водителей. Об изменении ситуации власти пообещали сообщать дополнительно.

Мария Удовик