В Ярославле у трех продавцов мяса нашли нарушения ветеринарного законодательства

В Ярославле трех индивидуальных предпринимателей, занимающихся реализацией мяса, оштрафовали за нарушения ветеринарно-санитарных требований и правил реализации продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Проверки в июне проводили специалисты Россельхознадзора совместно с прокуратурой Красноперекопского района. Все предприниматели были зарегистрированы соответствующим образом, однако у них нашли нарушения, которые угрожают безопасности жителей.

«В обороте находилась мясная и куриная продукция, включая полуфабрикаты, без оформленных поставщиками электронных ветеринарных сопроводительных документов. Отсутствие такой документации означает, что невозможно подтвердить происхождение товара и проследить его путь от производителя до прилавка»,— рассказали в ведомстве.

Кроме того, на некоторой продукции не было обязательной информации от производителя по срокам годности и условиям хранения. У одного из предпринимателей нашли просроченную продукцию. Еще одним блоком нарушений стали проблемы с санитарно-гигиенической безопасностью.

«В специализированном магазине, торгующем мясом, не проводились обязательные микробиологические исследования. Кроме того, отсутствовали сведения о проверке холодильных камер на наличие плесени и дрожжей, а также о контроле качества воды, используемой в производственном процессе»,— сообщили в управлении. Там пояснили, что такие нарушения могут привести к массовым пищевым отравлениям.

Алла Чижова