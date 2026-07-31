Расходы бюджета Ярославля превысили доходы в первом полугодии

Расходы бюджета Ярославля в первом полугодии 2026 года превысили доходы на 1,7 млрд руб. Данные приведены в постановлении об утверждении отчета об исполнении бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля

Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль Мэрия Ярославля

Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль

Как следует из документа, доходы бюджета составили 12,4 млрд руб., или 42,2% от годового плана (29,4 млрд руб.). Расходы составили 14,1 млрд руб., или 50,3% от плана (28,1 млрд руб.).

Среди источников доходов самыми значительными стали безвозмездные поступления из других бюджетов — 5,8 млрд руб., или 43,6% от плана. Крупнейшим налоговым источником стал налог на доходы физических лиц — 4,9 млрд руб., или 43,9% от плана на год.

Быстрее запланированного в бюджет Ярославля поступали доходы от штрафов и санкций. Они составили 111 млн руб., или 72% от годового плана.

Антон Голицын