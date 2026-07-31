Учителям китайского языка в Ярославле оплатят аренду жилья

Учителя китайского языка в школах Ярославля получат право на компенсацию расходов на наем и аренду жилого помещения. Приказ об этом подписал заместитель директора департамента образования мэрии Александр Гуськов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Документ расширил перечень предметов, преподаватели которых имеют право на льготу. Ранее в списке был 21 предмет, к ним добавился 22-й — китайский язык. В настоящее время китайский язык в качестве второго иностранного есть в программе гимназии № 3.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что максимальный размер выплаты составляет 15 тыс. руб., срок предоставления — до 5 лет.

Антон Голицын