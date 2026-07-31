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В Ярославской области две школьные котельные перевели на газ

В Ярославской области завершено строительство объектов газоснабжения двух школьных котельных. Об этом сообщило Центральное управление Ростехнадзора.

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Ведомство проверило объекты газоснабжения компактных теплогенерирующих установок в Борисоглебском районе. Они построены для снабжения теплом школ в селах Ивановском и Яковцево. Специалисты не выявили нарушений, подписаны акты о соответствии объектов требованиям технических регламентов.

«Новые газовые установки вместо старых торфяных обеспечат комфортные условия в образовательных учреждениях»,— сообщили в Центральном управлении Ростехнадзора.

Антон Голицын

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