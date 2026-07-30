Реконструкция Тормозного шоссе в Ярославле может начаться в августе

В Ярославле во второй половине августа может начаться реконструкция участка Тормозного шоссе, необходимая в рамках проекта по строительству моста через Волгу. О ходе работ сообщил губернатор Михаил Евраев.

По его словам, к середине августа построят временную дорогу. Она включит Тормозное шоссе в объездную схему и позволит начать реконструкцию без остановки движения. Ранее сообщалось, что протяженность дороги составит около 300 метров, там появятся остановки общественного транспорта.

Строительство моста в Ярославле ведется круглосуточно, пояснил Михаил Евраев. Сейчас на стройплощадке работают 140 человек, рассматривается вопрос об увеличении штата до 300. Строительство ведется на обоих берегах. На левом началось возведение первой русловой опоры. К концу августа работы планируют вести уже на четырех опорах. Монтаж пролетного строения запланирован на начало сентября.

К реализации проекта приступили осенью 2025 тогда. Тогда подрядчик ООО «Трансстроймеханизация» начал строительство транспортной развязки на Тормозном шоссе и эстакадной части на правом берегу Волги. Этот этап работ намерены завершить до конца 2026 года. Непосредственно сам мост в этом году начало строить АО «Дороги и мосты». Срок исполнения контракта — 30 декабря 2030 года. Суммарная стоимость контрактов составляет около 32 млрд руб.

Алла Чижова