В Петербурге увеличивается срок сдачи новостроек

По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), в январе — июне 2026 года 53% застройщиков в России сдали новостройки с задержкой. В Санкт-Петербурге срок ввода новых жилых домов с первого полугодия прошлого года увеличился с 1,9 до 2,4 месяца. Эксперты видят в этом усиливающееся давление на застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Нарушение сроков было выявлено у 350 из 655 застройщиков. Сильнее всего ввод жилья в первом полугодии, по словам руководителя ЕРЗ Кирилла Холопика, задерживали в Ивановской области (40,9 месяца), Ямало-Ненецком автономном округе (28,4 месяца), Владимирской (24 месяца), Смоленской (16,8 месяца) и Брянской областях (9,4 месяца). Без задержки построили дома в Сахалинской, Новгородской, Курской областях, Карелии и Севастополе. Доля новостроек, сданных с опозданием, выросла в РФ в первом полугодии относительно прошлогоднего показателя на 8 п. п., до 44,6% от общего объема площади. С задержкой до одного месяца вводили 6,5% жилья на первичном рынке, до трех месяцев — 10%, до шести месяцев — 12,2%, до года — 8%, более года — 7,9%, подсчитали в ЕРЗ.

В Москве средний срок задержек сократился с 6,1 до 4,4 месяца, а в Санкт-Петербурге, наоборот, увеличился — с 1,9 до 2,4 месяца, выяснили в ЕРЗ. При этом в Северной столице фиксируется минимальный за последние десять лет объем нового предложения. По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (входит в Setl Group), по итогам первой половины 2026 года, показатель составил 1,32 млн кв. м. Всего в январе — июне текущего года в Петербурге ввели в строй 626,6 тыс. кв. м жилья против 1,251 млн кв. м, сданных за первое полугодие 2025 года.

«Петербург выглядит лучше Москвы по среднему сроку задержки ввода, однако рост показателя на 26% за год — с 1,9 до 2,4 месяца — все же говорит о том, что давление на застройщиков усиливается,— констатирует бизнес-партнер TrendAgent в Санкт-Петербурге Вера Голубева.— Высокая стоимость финансирования, сбои в поставках, нехватка подрядчиков и более сложные процедуры согласований могут приводить к сдвигу сроков даже в проектах крупных компаний».

Яна Вирченко, коммерческий директор ГК «Полис», убеждена, что Петербург остается одним из самых дисциплинированных рынков страны, и добавляет, что громких срывов строек за вышеперечисленными цифрами нет. Причины задержек лежат в экономике проектов, полагает она. «Продажи замедлились, эскроу-счета наполняются медленнее, а от их наполнения зависит ставка проектного финансирования. Девелопер синхронизирует темп стройки с темпом продаж, а банки-кредиторы такое поведение поддерживают»,— объясняет игрок рынка.

Когда спрос охлаждается, разумно придержать вторую или третью очередь: разрешение на строительство это позволяет, продолжает госпожа Вирченко. Перед дольщиками просроченных обязательств не возникает, ключи по заключенным ДДУ передаются вовремя, но технически по проекту фиксируется перенос. «Часть "просрочки" имеет ровно такую природу. Дисциплинирует рынок и завершение моратория на неустойки с 31 декабря 2025 года: каждый месяц реальной задержки теперь стоит застройщику денег»,— обозначает ситуацию на рынке коммерческий директор ГК «Полис».

Госпожа Голубева обращает внимание, что необходимо различать задержку ввода дома в эксплуатацию и просрочку передачи квартиры покупателю. Для клиента ключевым показателем остается дата, указанная в договоре: именно от нее зависит, когда он фактически получит ключи и сможет начать пользоваться квартирой, указывает эксперт.

Александра Тен