Июнь несбывшихся опасений

В июне 2026 года петербургские девелоперы сдали в строй 142,7 тыс. кв. м жилья — почти на 3,5% больше, чем год назад. К 1 июля в городе ввели 626,6 тыс. кв. м жилья, что вдвое ниже показателя за аналогичный период 2025 года. Девелоперы отмечают, что первая половина года прошла для них на уровне или немного выше ожиданий, рынок не показал резкого провала. При этом застройщики не исключают некоторого охлаждения покупательской активности в оставшиеся месяцы лета и всплеска спроса в сентябре в связи с переносом пересмотра условий по семейной ипотеке на 1 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации комитета по строительству Санкт-Петербурга, в прошлом месяце новые жилые дома построили в четырех районах города. Больше всего жилья ввели в эксплуатацию в Пушкинском районе, где сдали пять домов на 1042 квартиры общей площадью 42,3 тыс. кв. м. В Московском районе завершено строительство двух домов на 393 квартиры площадью 38,4 тыс. кв. м. В Выборгском районе сдали 36,5 тыс. кв. м в двух домах на 590 квартир. 203 квартиры площадью 13 тыс. кв. м ввели в строй в Курортном районе. Кроме того, 65 домов общей площадью 12,2 тыс. кв. м построили в сегменте ИЖС. В июне прошлого года девелоперы ввели в эксплуатацию 137,7 тыс. кв. м жилых помещений. На 1 июля этого года в городе построено 626,6 тыс. кв. м против 1,251 млн кв. м, введенных год назад.

По итогам июня некоторые девелоперы отметили заметный рост продаж по сравнению с предыдущим месяцем и год к году. Как рассказали в компании «Главстрой Санкт-Петербург», продажи на первичном рынке жилья массового сегмента в июне выросли на 21% по сравнению с маем и на 33% относительно июня 2025 года. В самой компании рост продаж составил примерно 30% год к году. По мнению Алексея Бушуева, коммерческого директора «Главстрой Санкт-Петербург», основным фактором стало ожидание возможных изменений условий семейной ипотеки с 1 июля. Часть покупателей, которые планировали воспользоваться программой, предпочли не откладывать сделку. «При этом говорить о повторении ажиотажного спроса, который рынок наблюдал в декабре 2025 — январе 2026 года, не приходится. Июньский рост оказался значительно более сдержанным и скорее отражает локальное перераспределение спроса, чем формирование нового восходящего тренда»,— констатирует игрок рынка.

Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК», также подтверждает, что июнь оказался успешнее мая и аналогичного периода прошлого года: «Год назад рынок был не менее сложным, чем сейчас, но иначе: были большие колебания от месяца к месяцу. В этом году такого не наблюдаем. За исключением января-февраля, все остальные месяцы сопоставимы и фактические результаты по ним довольно близки».

По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (входит в Setl Group), в январе — июне 2026 года было продано 30,3 тыс. квартир, или 1,26 млн кв. м, что на 7% выше результата аналогичного периода прошлого года. Прирост аналитики КЦ связывают с высокой активностью покупателей в январе и июне на фоне ожидания изменений условий семейной ипотеки. При этом по сравнению со вторым полугодием 2025 года снижение составило 28%. В среднем ежемесячный темп продаж стабилизировался на уровне 4,5–4,7 тыс. сделок, что сопоставимо с динамикой первого полугодия 2025 года.

По словам директора КЦ «Петербургская Недвижимость», в Ленобласти объем продаж уже составил 50% от результатов 2025 года, тогда как в Петербурге — лишь 37%. Доля спроса, приходящаяся на Ленинградскую область, увеличилась с 32% в первом полугодии 2025 года до 42% сейчас. «При этом Петербург сохраняет минимальный за последние 10 лет объем предложения — менее 2 млн кв. м, и это, безусловно, влияет и на спрос, и на динамику цен»,— комментирует госпожа Трошева.

Коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова говорит, что результаты первого полугодия оказались чуть лучше ожиданий. При этом Ленинградская область выглядит гораздо более устойчиво, чем город: доля Ленобласти в общем объеме сделок уже приблизилась к половине против 21,6% в 2020 году. При этом цены в области продолжили расти: в январе — июне примерно на 6%. По итогам года рост может составить 12–14%, предполагает госпожа Орлова.

Станислав Александров, заместитель генерального директора Bau City Development, тоже считает, что первое полугодие 2026 года сложилось в целом успешнее ожиданий, но лишь благодаря результатам его первой половины. Вторая — обманула надежды. Результаты второго полугодия будут зависеть от ключевых факторов: дальнейшего изменения ключевой ставки, решений государства по программам поддержки спроса и общей экономической ситуации, подчеркивает участник рынка.

Важным событием июня стало то, что Минфин РФ перенес изменения условий льготной программы «Семейная ипотека» с 1 июля на 1 октября 2026 года. До этого времени все условия программы остаются без изменений. Александр Андрианов, акционер, генеральный директор GloraX, полагает, что продление текущих условий до 1 октября снимает часть неопределенности для покупателей, но в компании не ожидают нового заметного роста спроса по семейной ипотеке за счет этого.

В группе RBI не исключают, что часть покупателей теперь может взять паузу. В компании допускают некоторое охлаждение активности на рынке в июле-августе. Но полностью фактор срочности не исчезнет. До 1 октября, как отмечают аналитики RBI, все равно сохраняется горизонт неопределенности, поэтому ближе к осени спрос может снова вернуться к средним значениям или получить дополнительный импульс, если покупатели будут ожидать новых изменений условий.

Директор по продажам компании «Город-спутник "Южный"» Марина Потепкина также думает, что новый всплеск покупательской активности придется на сентябрь, когда традиционный сезонный спрос совпадет с очередным этапом обсуждения условий семейной ипотеки. «Рынок переживает сегодня серьезную перестройку. Меняются не только условия семейной ипотеки, но и подход банков к субсидированию рыночных ипотечных программ на короткие сроки. Компаниям приходится оперативно адаптироваться и к изменению покупательского спроса, и к новым требованиям банков»,— отмечает она.

Евгений Бескровный, коммерческий директор LAR Development (входит в ГК «Запстрой»), ожидает во втором полугодии сохранение умеренного спроса и постепенный рост цен в пределах инфляции, а также увеличение себестоимости строительства. Основными драйверами продаж останутся гибкие финансовые инструменты — рассрочки, субсидированные ипотечные программы и trade-in, а дальнейшая динамика рынка будет во многом зависеть от решений ЦБ по ключевой ставке, предполагает девелопер.

Директор по продажам Fizika Development Полина Стрих тоже убеждена, что во втором полугодии ключевым фактором для рынка по-прежнему останется себестоимость строительства. Она не снижается, поэтому предпосылок для заметного уменьшения цен на первичном рынке нет. Возможны лишь точечные ценовые корректировки в пределах действующих скидочных программ, прежде всего в доступных сегментах жилья. «В бизнес- и премиум-классе до осени мы ожидаем сохранения сдержанной активности, а ближе к концу года — постепенное оживление спроса»,— резюмирует эксперт.

Александра Тен