Губернатор поручил ускорить строительство модульной поликлиники в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил увеличить число рабочих на стройке модульной поликлиники на улице Гоголя, а также начать вести работы в круглосуточном режиме. Об этом он сообщил после проверки объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Здание поликлиники построено, подключено к сетям, запущены собственная трансформаторная подстанция и газовая котельная. Сейчас ведутся внутренние работы и закупается оборудование.

«Темпы работ должны быть увеличены. Общестроительные работы должны быть завершены в кратчайшие сроки, после чего сразу проведут пусконаладочный этап. Будем контролировать процесс ежедневно»,— написал Михаил Евраев.

Он сообщил, что параллельно благоустраивают территорию у поликлиники. Работы должны завершить к 1 сентября.

Контракт на строительство был заключен в августе 2024 года между «Единой службой заказчика» и ООО «Алгоритм». Его цена составила 444 млн руб. Первоначально объект планировали открыть в декабре 2024 года.

Алла Чижова