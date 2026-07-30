Главные новости за 30 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Воронежский облсуд 11 августа приступит к пересмотру приговора бывшему прокурору Семилукского района Вадиму Смирнову, осужденному год назад за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) на два года колонии. Первый кассационный суд отменил предыдущее решение облсуда, который, в свою очередь, отменил приговор Рамонского райсуда из-за нарушений. Смирнов, ушедший на пенсию в 2023 году, вину не признает и находится на свободе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В энергетическом бизнесе воронежского девелопера Сергея Гончарова появился новый партнер — Максим Любаев. Его ООО «Региональная сетевая компания» получило 49,04% долей ООО «Горэлектросеть-Воронеж» за 109,1 млн руб., сократив доли господ Гончарова и его компаньона Дениса Гриднева. Совместный контроль (50,94%) при этом сохранился. У обеих компаний ранее возникали конфликты с «Россетями».

В Мещанский райсуд Москвы поступили ходатайства об аресте председателя совета директоров белгородской ГК «Эфко» Валерия Кустова и гендиректора управляющей компании Евгения Ляшенко. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее были арестованы еще два топ-менеджера холдинга. По данным «Ъ», дело связано с расследованием махинаций бывшего топ-менеджера «Эфко» при производстве беспилотников.

Правительство РФ выделило Курской области 163,9 млн руб. из резервного фонда на поддержку 22 коммунальных организаций. Средства компенсируют потери из-за приостановки начисления платы за ЖКУ в восьми приграничных районах, решение о которой было принято еще в августе 2024 года. Ранее кабмин выделил Курской и Белгородской областям 3 млрд руб. на компенсацию аренды жилья потерявшим дома.

Новым сенатором от Липецкого облсовета после выборов нового созыва может стать Герой России Евгений Саввин, уроженец Липецкой области. Об этом пишут «Ведомости». 31-летний военнослужащий, получивший звание за бои в Запорожской области, избирается в облсовет по списку «Единой России». Нынешний сенатор Максим Кавджарадзе участвует в выборах в Госдуму.

Орловское УФАС оштрафовало Т-банк на 400 тыс. руб. за рекламу, в которой потребителям обещали помочь вернуть деньги, но в конце ускоренным темпом проговаривали, что возврат не гарантирован. По мнению антимонопольного органа, отсутствие этой информации искажало смысл и создавало ложное впечатление. Ранее аналогичное нарушение УФАС выявило у банка ПСБ.

Самая высокая средняя цена на бензин среди регионов Черноземья по состоянию на 27 июля зафиксирована в Тамбовской области — 85,91 руб. за литр. Воронежская область с 85,42 руб. на втором месте, Курская замыкает тройку (80,19 руб.). Дешевле всего топливо в Орловской области — 69,99 руб. По дизелю Тамбовская область также лидирует с 91,17 руб. за литр, тогда как самый низкий ценник — в Белгородской области (77,38 руб.).

Ульяна Ларионова