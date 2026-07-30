Новым липецким сенатором может стать Герой России Евгений Саввин
Военнослужащий Евгений Саввин, который за участие в специальной военной операции на территории Украины получил звание Героя России, может стать сенатором от Липецкого областного совета после выборов нового созыва. Об этом пишут «Ведомости».
Евгений Саввин
Фото: Telegram-канал Игоря Артамонова
Нынешний сенатор от законодательной власти региона Максим Кавджарадзе участвует в выборах в новый созыв Государственной думы. В свою очередь господин Саввин избирается в Липецкий облсовет по партийному списку «Единой России».
Как сообщалось ранее, сенатор может измениться и в другом регионе Черноземья — Тамбовской области, где в этом году избирают новый созыв думы. В Совет Федерации, по данным «Ведомостей», может быть делегирован Герой России Иван Болдырев. Сейчас думу в высшей палате парламента представляет экс-губернатор Александр Никитин.
Евгению Саввину 31 год. Он является уроженцем Липецкой области. В прошлом году господин Саввин был удостоен звания Героя России. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказывал, что в одном из боев в Запорожской области штурмовики под его командованием заняли опорный пункт противника, продвинулись на несколько километров вперед, а затем четыре недели удерживали рубежи без потерь личного состава. Также под его командованием штурмовые группы захватили укрепленные позиции в ДНР.