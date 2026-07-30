Военнослужащий Евгений Саввин, который за участие в специальной военной операции на территории Украины получил звание Героя России, может стать сенатором от Липецкого областного совета после выборов нового созыва. Об этом пишут «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Саввин

Фото: Telegram-канал Игоря Артамонова Евгений Саввин

Фото: Telegram-канал Игоря Артамонова

Нынешний сенатор от законодательной власти региона Максим Кавджарадзе участвует в выборах в новый созыв Государственной думы. В свою очередь господин Саввин избирается в Липецкий облсовет по партийному списку «Единой России».

Как сообщалось ранее, сенатор может измениться и в другом регионе Черноземья — Тамбовской области, где в этом году избирают новый созыв думы. В Совет Федерации, по данным «Ведомостей», может быть делегирован Герой России Иван Болдырев. Сейчас думу в высшей палате парламента представляет экс-губернатор Александр Никитин.

Евгению Саввину 31 год. Он является уроженцем Липецкой области. В прошлом году господин Саввин был удостоен звания Героя России. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказывал, что в одном из боев в Запорожской области штурмовики под его командованием заняли опорный пункт противника, продвинулись на несколько километров вперед, а затем четыре недели удерживали рубежи без потерь личного состава. Также под его командованием штурмовые группы захватили укрепленные позиции в ДНР.

Владимир Зоркий