Бензин в Тамбове оказался самым дорогим среди регионов Черноземья

По данным Росстата, на 27 июля 2026 года самая высокая средняя цена на автомобильный бензин среди регионов Черноземья зафиксирована в Тамбовской области — 85,91 руб. за литр. Воронежская область с показателем 85,42 руб. заняла второе место, а замыкает тройку Курская область (80,19 руб.). В Липецкой области средняя цена составила 78,12 руб., в Белгородской — 71,04 руб., в Орловской — 69,99 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом средняя цена по Центральному федеральному округу (ЦФО) составила 75,10 руб., по России — 77,69 руб., самая высокая стоимость в ЦФО зафиксирована в Костромской области, где средняя стоимость составила 87,64 руб.

Самый дорогой бензин марки АИ-92 среди регионов Черноземья — в Тамбовской области, где литр стоит 81,22 руб. Воронежская область с 80,28 руб. оказалась на втором месте. Самая низкая цена зафиксирована в Орловской области — 66,82 руб. за литр. В Белгородской области бензин этой марки продавали по 68,05 руб., в Липецкой — 74,23 руб., в Курской — 76,89 руб.

По бензину марки АИ-95 лидерство в Черноземье также за Тамбовской областью — 88,66 руб. за литр. Воронежская область с 88,10 руб. вновь на втором месте. Дешевле всего этот бензин стоит в Орловской области — 72,33 руб., следом идет Белгородская с 73,05 руб. В Курской области цена составила 82,32 руб., в Липецкой — 81,04 руб.

По бензину марок АИ-98 и выше ситуация меняется: самый высокий показатель в Черноземье зафиксирован в Воронежской области — 110,24 руб. за литр, тогда как неделей раньше первенство занимала Тамбовская область, которая переместилась на второе место (104,35 руб.). Курская область показала 106,53 руб., Орловская — 98,23 руб., Липецкая — 97,70 руб. Самая низкая цена в этой категории — в Белгородской области (95,36 руб.),

По дизельному топливу безусловным лидером в Черноземье стала Тамбовская область с ценой 91,17 руб. за литр. Воронежская область заняла второе место с 87,63 руб. Самая низкая цена на этот вид топлива зафиксирована в Белгородской области — 77,38 руб., за ней следует Орловская с 77,43 руб. В Липецкой области стоимость составила 83,68 руб., в Курской — 83,41 руб. При этом в Тамбовской области цена на дизельное топливо оказалась выше средней по ЦФО (82,68 руб.) и по России (93,38 руб.) — в отличие от всех остальных черноземных регионов, где она ниже среднероссийской.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что подконтрольное властям региона АО «Липецкдоравтоцентр» заключило с московским юрлицом «Роснефти» договор на поставку 4 млн литров топлива по начальной цене 329 млн руб. А вчера министр экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев заявил, что АЗС «Лукойла» в черте Белгорода не работают из-за повреждений и временного отсутствия топлива, однако врио губернатора Александр Шуваев по итогам встречи с делегацией компании пояснил, что «Лукойл» не планирует закрывать свои автозаправочные станции.

О ситуации с топливом в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова